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Розмір валютних резервів НБУ
повернувся до "безпечного"...

Розмір валютних резервів НБУ повернувся до "безпечного"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:15

Розмір валютних резервів НБУ повернувся до "безпечного"...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні резерви України за листопад 2018 року зросли на 5,8% або на 974,5 мільйона доларів — до 17,711 мільярда доларів.

Дивися повний текст Розмір валютних резервів НБУ повернувся до \"безпечного\" рівня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:15

Как же мне нравится.., пока был "опасным" лили не жалея в уши перемогу и так во всем
Moimir
 
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