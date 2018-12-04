Міжнародні резерви України за листопад 2018 року зросли на 5,8% або на 974,5 мільйона доларів — до 17,711 мільярда доларів.
Дивися повний текст Розмір валютних резервів НБУ повернувся до \"безпечного\" рівня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:15
Розмір валютних резервів НБУ повернувся до "безпечного"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмір валютних резервів НБУ повернувся до \"безпечного\" рівня.
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:15
Как же мне нравится.., пока был "опасным" лили не жалея в уши перемогу и так во всем
|