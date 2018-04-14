Громадяни все частіше цікавляться, чому газ змінив колір, а їжа готується довше
Дивися повний текст «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:21
«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу.
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:22
Жалобы не единичные. У всех плита грязная? Однозначно качество газа стало хуже. Те, кто отапливаются газом, это ощутили. Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:31
Хуже, лучше, какая разница. Не дышать же им. Главное, чтобы теплота сгорания была не ниже нормируемой.
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:04
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Їх там не більше 3,5%.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
|