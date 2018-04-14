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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:21

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

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Громадяни все частіше цікавляться, чому газ змінив колір, а їжа готується довше

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R2
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Жалобы не единичные. У всех плита грязная? Однозначно качество газа стало хуже. Те, кто отапливаются газом, это ощутили. Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений
ygn
 
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Хуже, лучше, какая разница. Не дышать же им. Главное, чтобы теплота сгорания была не ниже нормируемой.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:04

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  ygn написав:Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений

Їх там не більше 3,5%.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:22

Теплота сгорания однозначно ниже. И подмешивают, спец рассказывал.
сова
 
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