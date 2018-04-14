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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:36

Контроль качества и предоставление газа занимается сам Нафтогаз. поэтому и нет никакого контроля
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:37

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  tyson20072007 написав:г. Славутич, нагнули местный горгаз с помощью польских спецов, поймали на ~4800к вместо 7200. Смогли доказать только за период 4 месяцев, до этого якобы хроматографию проводили и всё было в порядке.

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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:42

Низький тиск в мережі прямо впливає на ЯКІСТЬ газу
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:51

  tyson20072007 написав:г. Славутич, нагнули местный горгаз с помощью польских спецов, поймали на ~4800к вместо 7200. Смогли доказать только за период 4 месяцев, до этого якобы хроматографию проводили и всё было в порядке. Вот пока сам не возьмёшься проверять- вот такие и будут на уши вешать что нельзя разбавить.До тех пор пока не будут иметь граждане местные горгазы и пока не будут хроматографию проводить независимые органы от нафтогаза- будет продолжаться этот кардебалет.

Так какой компонент не в норме был случайно не знаете? :roll:

Насколько я понимаю, может и не правильно понимаю - для получения повышенного потребления достаточно чуть поиграться с давлением в трубе потребителя, не качественно очищать газ от негорючих примесей и как то уменьшить горючесть самого газа. Например,(еще раз, это только лишь мое предположение) несколько повысив процент содержания углекислого газа в общем составе. Он не даст эффективно сгорать всему объему и соответственно увеличит расход потребителем газа.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:52

лапай.
Та нi.ЦЕ "перемога"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:55

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  sena_2008atp написав:Та нi.ЦЕ "перемога"

Це зрадофільська казочка, і не більше. Я от не полінувався, забив запит в пошуковик - "а в ответ тишина". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:05

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

Тогда все ясно. А я то думал у меня с котлом проблема, за 20 дней ноября спалил больше газа, чем за зимний месяц прошлой зимы. Даже в самые большие морозы, когда котел работал на 2/3 мощности, не выходило больше 300 куб/мес. А тут за 20 дней на 1/3 мощности + за лето утеплил все наружные стены пенопластом, вышло 350 куб. Причем в квартире 19-20 градусов. Я уже и настройки котла менял, разные режимы, но меньше 15 куб. в сутки никак не выходит. Ну не может расход увеличится на 50% на ровном месте! ВРУТ ОДНОЗНАЧНО!!
using40
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:12

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

Потому что мнополия
cia
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