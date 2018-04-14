«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:36
Контроль качества и предоставление газа занимается сам Нафтогаз. поэтому и нет никакого контроля
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:37
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Черговий "распятий мальчік".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:51
Так какой компонент не в норме был случайно не знаете?
Насколько я понимаю, может и не правильно понимаю - для получения повышенного потребления достаточно чуть поиграться с давлением в трубе потребителя, не качественно очищать газ от негорючих примесей и как то уменьшить горючесть самого газа. Например,(еще раз, это только лишь мое предположение) несколько повысив процент содержания углекислого газа в общем составе. Он не даст эффективно сгорать всему объему и соответственно увеличит расход потребителем газа.
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:55
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Це зрадофільська казочка, і не більше. Я от не полінувався, забив запит в пошуковик - "а в ответ тишина".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:05
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Тогда все ясно. А я то думал у меня с котлом проблема, за 20 дней ноября спалил больше газа, чем за зимний месяц прошлой зимы. Даже в самые большие морозы, когда котел работал на 2/3 мощности, не выходило больше 300 куб/мес. А тут за 20 дней на 1/3 мощности + за лето утеплил все наружные стены пенопластом, вышло 350 куб. Причем в квартире 19-20 градусов. Я уже и настройки котла менял, разные режимы, но меньше 15 куб. в сутки никак не выходит. Ну не может расход увеличится на 50% на ровном месте! ВРУТ ОДНОЗНАЧНО!!
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:12
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Потому что мнополия
|