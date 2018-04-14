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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – заявляет «Нафтогаз».

Ну ждем..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:03

  summacut написав:
  p_a_l написав:Как проверить?


Калориметром за десятку зелени, например.


Насчет калориметра не знаю, но то что в немецкой автономной котельной, установленной в нашем доме, постоянно горит аварийный индикатор это факт.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:11

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  fokus написав:Ну ждем..
Долго ждать будем. Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:23

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  PSL написав:Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.

Облом зрадофілам - насправді, він продається значно дорожче. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:37

  BBC написав:Низький тиск в мережі прямо впливає на ЯКІСТЬ газу

Але з іншого боку, хоча гріти буде гірше, лічильник буде рахувати менше. А зараз ситуація інша - колісчатка крутяться як і раніше, а тепла немає.
using40
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:09

а че? в прошлом феврале на отопление уходило 180-200 кубов, в этом году за теплый ноябрь 220 кубов. тут и думать особо-то и не нужно, и так все ясно. надеюсь злостный модератор форума даст моему комменту повисеть хоть какое-то время.
optyma33
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:14

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  PSL написав:Долго ждать будем. Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.

Ну дай то Бог. Хотя я бы не был столь уверен, что натогаз прям беспокоится о качестве разбодяживания. Могут и воздушка плеснуть.
Кислорода, конечно, вряд ли, это усилия прилагать надо..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:17

Газ разбавляют уже последних лет 5.Причем начинают с холодов. Летом горит нормально голубым,а зимой (особенно ночью)-ярко-оранжевым и не греет.В одной и той же колонке и плите.Так что лапшу пусть вешают кому-то другому. Говорят,разводят обычным воздухом,но я не спец.
heineken
 
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