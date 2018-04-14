«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – заявляет «Нафтогаз».
Ну ждем..
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», – заявляет «Нафтогаз».
Ну ждем..
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:03
Насчет калориметра не знаю, но то что в немецкой автономной котельной, установленной в нашем доме, постоянно горит аварийный индикатор это факт.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:11
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:23
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Облом зрадофілам - насправді, він продається значно дорожче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:37
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:09
а че? в прошлом феврале на отопление уходило 180-200 кубов, в этом году за теплый ноябрь 220 кубов. тут и думать особо-то и не нужно, и так все ясно. надеюсь злостный модератор форума даст моему комменту повисеть хоть какое-то время.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:14
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Ну дай то Бог. Хотя я бы не был столь уверен, что натогаз прям беспокоится о качестве разбодяживания. Могут и воздушка плеснуть.
Кислорода, конечно, вряд ли, это усилия прилагать надо..
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:17
Газ разбавляют уже последних лет 5.Причем начинают с холодов. Летом горит нормально голубым,а зимой (особенно ночью)-ярко-оранжевым и не греет.В одной и той же колонке и плите.Так что лапшу пусть вешают кому-то другому. Говорят,разводят обычным воздухом,но я не спец.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46
вспомнилась древняя миниатюра Райкина: "У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть? - Нет!"...
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:04
Не нужно их недооценивать - они же не дураки)
По технологии добычи, в истощенных скважинах газовый конденсат "выдавливают" азотом, который попадает в выходящий продукт. По теории, этот продукт должны очищать от азота, влаги и прочих побочных продуктов. Но вопрос: зачем все удалять, если часть примесей можно хорошо продать и так?
По большому счету, этим способом достаточно давно пользуются, только с разной степенью наглости.
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