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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:31

Ну,воровать и разбавлять наши клептоманы научились за многие годы,это так,страна такая.А насчёт катастроф-так были взрывы неоднократно в нескольких городах,в Днепропетровске,ещё где-то.С этим,скорее всего,и связано.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40

  lapay написав:
  ygn написав:Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений

Їх там не більше 3,5%.
http://energetika.in.ua/ua/books/book-1 ... /8-2/8-2-3


" меня терзают смутные сомнения":
https://job-sbu.org/dlya-ukrainskogo-po ... yayut.html
warlamp
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