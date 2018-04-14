«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Ну,воровать и разбавлять наши клептоманы научились за многие годы,это так,страна такая.А насчёт катастроф-так были взрывы неоднократно в нескольких городах,в Днепропетровске,ещё где-то.С этим,скорее всего,и связано.
ygn написав:Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений