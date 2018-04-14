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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:31

Ну,воровать и разбавлять наши клептоманы научились за многие годы,это так,страна такая.А насчёт катастроф-так были взрывы неоднократно в нескольких городах,в Днепропетровске,ещё где-то.С этим,скорее всего,и связано.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40

  lapay написав:
  ygn написав:Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений

Їх там не більше 3,5%.
http://energetika.in.ua/ua/books/book-1 ... /8-2/8-2-3


" меня терзают смутные сомнения":
https://job-sbu.org/dlya-ukrainskogo-po ... yayut.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50

Прикольно, плиты грязные, кислорода мало, облгазы лажают,
получается, что сам Рафик ни в чем не виноват /c/
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:56

Что вы все накинулись? У Коболева мама в США голодает, нужно мальчику денег ей послать.
PSL
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:57

  lapay написав:
  PSL написав:Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.

Облом зрадофілам - насправді, він продається значно дорожче. :)


Азот, возможно, не добавляют, а его просто не удаляют( как и влагу) из неочищенного газа украинских месторождений. Хотя должны. Напротив, из природного газа удаляют пропан и бутан, чем сильно снижают калорийность газа.
Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда было в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:13

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  warlamp написав:Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.

Хто в нас найголовніший "бувший газовик"? Правильно - Юлія Тимошенко. Вона може зробити аналіз газу в незалежній лабораторії, по запиту трудящих? Може. Чому не робить, якщо газ разбавлений, в чому так впевнені експерди?

Тому що брехня знизить рейтинг. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:17

А если разбавить диоксидом углерода? Он дешев и инертен
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:29

Разбавляют азотом, есть специальные генераторы азота, но им надо электричество, надо бы облгазы на эту тему промониторить...
edvardd
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