«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Ну,воровать и разбавлять наши клептоманы научились за многие годы,это так,страна такая.А насчёт катастроф-так были взрывы неоднократно в нескольких городах,в Днепропетровске,ещё где-то.С этим,скорее всего,и связано.
ygn написав:Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений
PSL написав:Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.
Облом зрадофілам - насправді, він продається значно дорожче.
Азот, возможно, не добавляют, а его просто не удаляют( как и влагу) из неочищенного газа украинских месторождений. Хотя должны. Напротив, из природного газа удаляют пропан и бутан, чем сильно снижают калорийность газа. Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда было в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.
warlamp написав:Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.
Хто в нас найголовніший "бувший газовик"? Правильно - Юлія Тимошенко. Вона може зробити аналіз газу в незалежній лабораторії, по запиту трудящих? Може. Чому не робить, якщо газ разбавлений, в чому так впевнені експерди?
Тому що брехня знизить рейтинг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...