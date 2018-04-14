«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:31
Ну,воровать и разбавлять наши клептоманы научились за многие годы,это так,страна такая.А насчёт катастроф-так были взрывы неоднократно в нескольких городах,в Днепропетровске,ещё где-то.С этим,скорее всего,и связано.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:40
" меня терзают смутные сомнения":
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:50
Прикольно, плиты грязные, кислорода мало, облгазы лажают,
получается, что сам Рафик ни в чем не виноват /c/
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:56
Что вы все накинулись? У Коболева мама в США голодает, нужно мальчику денег ей послать.
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:57
Азот, возможно, не добавляют, а его просто не удаляют( как и влагу) из неочищенного газа украинских месторождений. Хотя должны. Напротив, из природного газа удаляют пропан и бутан, чем сильно снижают калорийность газа.
Также, "за шо купил от бывшего газовика, за то и продаю", что на советских газокомпрессорных станциях бесплатного азота и углекислого газа всегда было в избытке - это выхлопные газы газотурбинных двигателей насосов, перекачивающих газ по трубам. Ими и разбавляют.
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:13
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Хто в нас найголовніший "бувший газовик"? Правильно - Юлія Тимошенко. Вона може зробити аналіз газу в незалежній лабораторії, по запиту трудящих? Може. Чому не робить, якщо газ разбавлений, в чому так впевнені експерди?
Тому що брехня знизить рейтинг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:29
Разбавляют азотом, есть специальные генераторы азота, но им надо электричество, надо бы облгазы на эту тему промониторить...
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