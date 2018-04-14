«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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sola написав:в кабинете на 104.уа задним числом нарисовали долг в несколько тысяч всем, у кого нет счетчиков...
За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі 5326.41 грн.
Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.
то что делают украинские поставщики газа называется мошенничеством в особо крупных размерах и странно что на это никак не реагируют правоохранительные органы...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
yaskovroman777 написав:В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине.... Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа
в стандарте указана только минимальная каллорийность газа, так что никто ничего не "обязан"...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua