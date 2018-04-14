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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:24

Re: не просто

  vovan_prm написав:цепочку:
Потребители отбирают больше газа
Падает давление в распределительной сети
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки
Меньше газа сгорает в единицу времени
Чайник закипает дольше.

Очень похоже, что так и есть.
Но кто стал больше отбирать газа? как и зачем
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:27

Re: не давлением единым

Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:31

  sal написав:Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.

С таким успехом можно пересчитывать каждые три года в геометрической прогрессии.
Неслыханно.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:31

  vovan_prm написав:Падает давление в распределительной сети

вопрос в том на сколько падает это самое давление? при нормальной эксплуатации давление как правило меняется в пределах +/-15%, но если отклонения больше, то это признак того, что эксплуатацией занимаются отнюдь не профессионалы или же умышленные действия газоснабжающей организации направленные на обман потребителей...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:33

  sal написав:
  vovan_prm написав:цепочку:
Потребители отбирают больше газа
Падает давление в распределительной сети
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки
Меньше газа сгорает в единицу времени
Чайник закипает дольше.

Очень похоже, что так и есть.
Но кто стал больше отбирать газа? как и зачем

Сами абоненты. Холодно стало.
Дело в том, что сети до 2000-х годов не проектировались под индивидуальное отопление. И в плотно-застроенных районах элементарно не хватает пропускной способности.

П.С. С чисто технической точки зрения облгазы правы - температурный коэффициент применять необходимо. Юридическую сторону оставлю на суд знатоков права.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:40

  Тракторист написав:
  vovan_prm написав:Падает давление в распределительной сети

вопрос в том на сколько падает это самое давление? при нормальной эксплуатации давление как правило меняется в пределах +/-15%, но если отклонения больше, то это признак того, что эксплуатацией занимаются отнюдь не профессионалы или же умышленные действия газоснабжающей организации направленные на обман потребителей...

Отчасти Вы правы.
Профессионализм оставляет желать лучшего.
Часто не хотят морочить себе голову лишними регулировками ГРП, опять же ниже давление - меньше утечек - меньше ездит аварийка.

Про "умышленный обман потребителей" - мимо.
У БГС достаточно широкий рабочий диапазон. А тем, кто без счетчика - вообще по-фиг.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:42

  sal написав:
  vovan_prm написав:цепочку:
Потребители отбирают больше газа
Падает давление в распределительной сети
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки
Меньше газа сгорает в единицу времени
Чайник закипает дольше.

Очень похоже, что так и есть.
Но кто стал больше отбирать газа? как и зачем

Продолжая логическую цепочку должно быть - счетчик меньше считает. Или нет?
vova3215
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:45

  vova3215 написав:
  sal написав:
  vovan_prm написав:цепочку:
Потребители отбирают больше газа
Падает давление в распределительной сети
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки
Меньше газа сгорает в единицу времени
Чайник закипает дольше.

Очень похоже, что так и есть.
Но кто стал больше отбирать газа? как и зачем

Продолжая логическую цепочку должно быть - счетчик меньше считает. Или нет?

Нет. Счетчик считает одинаково.
Т.е. кол-во газа, необходимое для нагрева чайника, одинаково. При прочих равных.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 18:49

  Пенс написав:
  sal написав:Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.

С таким успехом можно пересчитывать каждые три года в геометрической прогрессии.
Неслыханно.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:03

  vovan_prm написав:
  Тракторист написав:
  vovan_prm написав:Падает давление в распределительной сети

вопрос в том на сколько падает это самое давление? при нормальной эксплуатации давление как правило меняется в пределах +/-15%, но если отклонения больше, то это признак того, что эксплуатацией занимаются отнюдь не профессионалы или же умышленные действия газоснабжающей организации направленные на обман потребителей...

Отчасти Вы правы.
Профессионализм оставляет желать лучшего.
Часто не хотят морочить себе голову лишними регулировками ГРП, опять же ниже давление - меньше утечек - меньше ездит аварийка.

Про "умышленный обман потребителей" - мимо.
У БГС достаточно широкий рабочий диапазон. А тем, кто без счетчика - вообще по-фиг.

то что после 1 января 2018 есть потребители без счётчиков - это лишний раз подтверждает, что в "мутной воде легче рыбку ловить". более 10 лет расходы на установку счётчиков были заложены в тарифы на гпзоснабжения, деньги вполне успешно освоены/украдены, на неселение по прежднему списывается неиверное количество газа, а руководство газовой отрасли в полном шоколаде...

так что про "умышленный обман потребителей" - жто не "мимо", а в самую десятку... :mrgreen:
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
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