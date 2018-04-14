«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

проблема в том, что платите вы за нормальные м3, а счётчик считает физические м3 и чем ниже давление газа тем больше вам насчитает ваш счётчик за одно и то же количество газа в нормальных м3...
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:07
проблема в том, что платите вы за нормальные м3, а счётчик считает физические м3 и чем ниже давление газа тем больше вам насчитает ваш счётчик за одно и то же количество газа в нормальных м3...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:12
Вы целенаправленно пишете ерунду?
Или не знаете как работает газовый счетчик?
Если не знаете, зачем пишите ерунду?
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13
что конкретно вы считаете ерундой - обоснуйте
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:21
Тракторист Если Вы заглянете в паспорт БГС, то легко найдете там диапазон рабочего давления. В этом диапазоне производитель гарантирует точный учет. За пределами диапазона погрешность статистически ничтожна.
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:37
точность учёта физических м3, а платите вы за нормальные м3 - это как говорят в Одессе 2 большие разницы... причём кроме давления газа точность учёта также зависит от температуры газа в точке измерения и от атмосферного давления...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
|