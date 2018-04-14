«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

Додано: Пон 10 гру, 2018 20:51

Тракторист написав: точность учёта физических м3, а платите вы за нормальные м3 - это как говорят в Одессе 2 большие разницы... причём кроме давления газа точность учёта также зависит от температуры газа в точке измерения и от атмосферного давления... точность учёта физических м3, а платите вы за нормальные м3 - это как говорят в Одессе 2 большие разницы... причём кроме давления газа точность учёта также зависит от температуры газа в точке измерения и от атмосферного давления...

Есть доля здравого зерна.Но я вообще-то не о том.Давайте взглянем на ситуацию в целом.Есть две больших группы потребителей природного газа - бытовые и промышленные.Промышленных мы вообще не рассматриваем - там своя кухня.Далее о бытовых.Часть подключена от сетей среднего давления, часть от сетей низкого.На среднем установлен РДГС и давлением в домовой сети манипулировать нет возможности.Остаются бытовые от низкого.В свою очередь часть из них подключена без счетчиков. И им по-фиг на давление. Они платят по нормам.Остаетсягруппа потребителей, где теоретически манипуляции с давлением могут отражаться на платежках.Далее: давление в городских сетях газоснабжения, а точнее в отдельных участках общей сети, не изменяется нажатием кнопок на компе. Диспетчер должен отправить бригады на несколько ГРП, получить+проанализировать инфу, принять решение, выдать распоряжение, через время проконтролировать и подкорректировать. Т.е. на каждую операцию изменения давления надо затратить туеву хучу ресурсов. При том, что необходимо поддерживать давление в рамках "не критичных" диапазонов.ТАк у меня вопрос: а зачем все это нужно?В таких движениях тупо нет экономического смысла.Та дай Бог, чтоб те диспетчеры со слесарями просто поддерживали работоспособность системы. Их и на это не всегда хватает.Ибо "квалификация", как мы обсуждали выше."Не там ищете, коллега"(с)