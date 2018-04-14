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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:10

  yanyura написав:В советские времена счетчиков на газ в квартирах/домах не было, т.к. не было смысла считать его потребление (экономить)

это не совсем так: в конце 50-х счётики начали устанавливать в квартирах, но их стоимость по сравнению с тогдашней стоимостью газа была неимоверно большой + в СССР была чёткая политика на цетролизацию теплоснабжения и в середине 60-х было прнято решение о нецелесообразности установки газовых счётчиков в квартирах...
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