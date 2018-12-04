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Інфляція VS пенсії і
зарплати: що зростає швидше

Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:49

Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше

Пропонуємо до обговорення:
На 1 січня 2018 року середній прожитковий мінімум в Україні становив 1700 грн.

Дивися повний текст Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:49

Вот просто любопытно, почему в нашей стране минимальная пенсия ниже прожиточного минимума. Походу лучше сразу в могилу. чем на пенсию....
-Segey-
 
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