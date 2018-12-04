На 1 січня 2018 року середній прожитковий мінімум в Україні становив 1700 грн.
Дивися повний текст Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 13:49
Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше
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Дивися повний текст Інфляція VS пенсії і зарплати: що зростає швидше.
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:49
Вот просто любопытно, почему в нашей стране минимальная пенсия ниже прожиточного минимума. Походу лучше сразу в могилу. чем на пенсию....
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