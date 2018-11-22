Ухвалено рішення про запуск контейнерного поїзда між Китаєм і Європейським Союзом через територію України.
Дивися повний текст Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через Україну - Омелян.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33
Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...
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Дивися повний текст Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через Україну - Омелян.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33
Что опять? А первый поезд уже нашли? Он в степях потерялся... :mrgreen:
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