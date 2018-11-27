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Контейнерний поїзд між Китаєм
і ЄС запустять через...

Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33

Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...

Пропонуємо до обговорення:
Ухвалено рішення про запуск контейнерного поїзда між Китаєм і Європейським Союзом через територію України.

Дивися повний текст Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через Україну - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33

Что опять? А первый поезд уже нашли? Он в степях потерялся... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:26

А Китай и ЕС об этом хоть знают, или как обычно, офигевают от наших "новостей"?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:03

Мы убеждены, что количество таких поездов будет около тысячи в год
На чем базируются такие убеждения и строятся такие планы? Нет может очередь стоит на этот поезд и заполнены уже на 1000 штук (ПОЕЗДОВ!!!!) все ВАГОНЫ??? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:47

Re: Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...

Проходить будет через гиперлуп или по перегону жд–вокзал – Борисполь?
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:34

Жаль только китайцы про эти смелые планы не знают, а пользуются по старинке старым проверенным путём:
Зображення
Транзитные контейнерные перевозки из Китая в Европу в 2017 году увеличились на 67%, до 163 тыс. TEU, в обратном направлении рост составил 95%: перевезено более 98,5 тыс.TEU.
warlamp
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