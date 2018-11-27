Ухвалено рішення про запуск контейнерного поїзда між Китаєм і Європейським Союзом через територію України.
Дивися повний текст Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через Україну - Омелян.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33
Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через Україну - Омелян.
Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33
Что опять? А первый поезд уже нашли? Он в степях потерялся... :mrgreen:
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:26
А Китай и ЕС об этом хоть знают, или как обычно, офигевают от наших "новостей"?
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:03
На чем базируются такие убеждения и строятся такие планы? Нет может очередь стоит на этот поезд и заполнены уже на 1000 штук (ПОЕЗДОВ!!!!) все ВАГОНЫ???
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:47
Re: Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...
Проходить будет через гиперлуп или по перегону жд–вокзал – Борисполь?
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:34
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:42
Re: Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...
Гиперлупу уже недолго осталось, сейчас его фантазии попрут на полную, а то что-то последние полгода затишье. Видел его на открытии перрона дизельного поезда в аэропорту, а так чота не видно, не слышно.
Ремиссия закончилась, ща его попрет - терять-то нечего
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:10
До Агрессии РФ, с 2008 года, был проект с контейнерным хабом в Крыму.
Из Грузии - Крым - разновекторная Европа.
Под этот проект обновлялся Бескидский тоннель, с увеличением пропускной способности.
Для чего Китайцами строились Ж/Д в Грузии Азербайджане, Турции, Узбекистане, Киргизстане, Иране, Казахстане, ....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:49
Kudrjavuy
Перевозка одного китайского контейнера TEU по Транссибу до Гамбурга стоит порядка $6000 - дорого, но одна РЖД, одна таможня. А по украинскому ШП: дай казахам, дай каспийским морякам, дай азербайджанцам, грузинам, туркам, черноморским морякам, дай украинцам, полякам. Но как вариант шантажа россиян украинский вариант имеет право быть, хотя бы на бумаге.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:25
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Вы, сами того не понимая, только что самостоятельно перечислили количество заинтересованных лиц - стран, что подпадают под "Один пояс, один путь".
Это и есть Цель Большого Китая.
Она будет доминировать даже в том случае, если РФ будет перевозить контейнеры за свой счёт.
Ведь каждая из перечисленных стран будет оплачивать доставку из Китая.
- Вы думаете Через РФ?
- Гнетут меня сомнения!
Хотя, если РФия развяжет войны по всему пути(чем она и занимается в Грузии, Азербайджане, Украине, Молдове, Узбекистане, "Странный конфликт с Ираном с подачи Израиля и целого грузовика документов", Афганистан, ...) - может быть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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