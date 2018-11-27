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Контейнерний поїзд між Китаєм і ЄС запустять через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:10
Kudrjavuy
Политического решения здесь не может быть, как известно, "русский и китаец - братья навек" и оба не любят майданы. Китайцы в убыток себе торговать не станут - логистика пожрёт всё! А вот россиян можно поднапрячь и заставить снизить стоимость перевозок.
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warlamp
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