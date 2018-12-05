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Президент: з 1 січня
воїн-контрактник першого року...

Президент: з 1 січня воїн-контрактник першого року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33

Президент: з 1 січня воїн-контрактник першого року...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Президент: з 1 січня воїн-контрактник першого року служби буде отримувати від 10 000 грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 14:33

Шановний бажаючий служити на контракті, не хвилюйся, збройні сили знайдуть спосіб тебе обібрати, щоб ти не думав, що до раю потрапив. Механізмів маса. Речова служба на момент звільнення розкаже, що ти забагато чоботів, шкарпеток тощо отримав, загубив три бронежилети (а такі речі через відсутність елементарних умов для зберігання особистого майна відбуваються постійно), а ще треба носити на собі купу шевронів (які мають видавати, але я про таке не чув ніде. Хіба, може, так у потішних полках (Президентських тощо) буває), а ще, як у 2015-му, в зону проведення ООС і з неї часто-густо доведеться їздити власним коштом (квиток на автобус з Миколаїв-Маріуполь, коли вичерпано пільгові місмця, - більше як 500 грн), а ще виплати обіцяної компенсації за піднайом житла сержантами і солдатами-матросами в реальності військові частини правдами й неправдами уникають... В сухому залишку середня зарплата по Україні все одно вища, ніж у ЗСУ в солдата. Думайте самі, чи варто. Я от мав необережність підписати контракт на 3 роки; усвідомлення того, що я несповна розуму, прийшло пізніше)))
max_us_ua
 
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