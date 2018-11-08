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Перевірять ФОПів і компанії:
затверджено план перевірок...

Перевірять ФОПів і компанії: затверджено план перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:20

Перевірять ФОПів і компанії: затверджено план перевірок...

Пропонуємо до обговорення:
Хто потрапляє під перевірки і що перевірятимуть.

Дивися повний текст Перевірять ФОПів і компанії: затверджено план перевірок Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:20

А это случайно не сайт по сбору информации про работающих чпшников?
Ты такой написал идентификационный в поиск, а они такие - Иди дорогой сюда, мы тебя проверим, раз ты интересуешься. Значит боишься, значит есть чему бояться - )))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:48

лучше сделали список все нанятых работников, чтобы каждый мог видеть кто оформлен, а кто нет....
stanislav_ysm
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:46

R2 с ссылка где на этот бесплатный сайт?
bypsi_x
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 02:03

Одна болтовня Больше года работодатели не платят страховые взносы в ПФУ, все знают, были проверки ДФС, а результат ноль. Все покупается. Тол ко с нас налоги при этом не забывают высчитывать.
alladtz49
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:49

что это за новость без ссылки на сайт? :shock:
https://inspections.gov.ua

  p_a_l написав:А это случайно не сайт по сбору информации про работающих чпшников?

можно потренироваться на "партнёрах" )
zzzxxx
 
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