Хто потрапляє під перевірки і що перевірятимуть.
Дивися повний текст Перевірять ФОПів і компанії: затверджено план перевірок Пенсійного фонду.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 15:20
Перевірять ФОПів і компанії: затверджено план перевірок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевірять ФОПів і компанії: затверджено план перевірок Пенсійного фонду.
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:20
А это случайно не сайт по сбору информации про работающих чпшников?
Ты такой написал идентификационный в поиск, а они такие - Иди дорогой сюда, мы тебя проверим, раз ты интересуешься. Значит боишься, значит есть чему бояться - )))
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:48
лучше сделали список все нанятых работников, чтобы каждый мог видеть кто оформлен, а кто нет....
Додано: Суб 08 гру, 2018 02:03
Одна болтовня Больше года работодатели не платят страховые взносы в ПФУ, все знают, были проверки ДФС, а результат ноль. Все покупается. Тол ко с нас налоги при этом не забывают высчитывать.
Додано: Нед 09 гру, 2018 12:49
что это за новость без ссылки на сайт?
можно потренироваться на "партнёрах" )
Додано: Нед 09 гру, 2018 14:07
Писал в строке поиска:
Рошен
ROSHEN
25392188 (ЕГРПОУ).
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