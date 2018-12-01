За відповідний президентський законопроект (№0206) проголосували 277 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21
Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією.
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