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Рада припинила дію Договору про
дружбу між Україною і Росією

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Пропонуємо до обговорення:
За відповідний президентський законопроект (№0206) проголосували 277 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21

Ну вот теперь границы можно и не признавать...
romio_33
 
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