За відповідний президентський законопроект (№0206) проголосували 277 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21
Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:20
Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:25
И делает это он в последние пол года. Даже на западную Украину сейчас слетал, отметился.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:27
Ну как бы это тоже повляет на РФ.
Закон не повлияет на экспор если он есть. Покрайней мере это процесс не одного дня.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив. В 2015 експорт впав на 50%, причому в РФ навіть більше, ніж в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:00
lapay
Разве не главное действовать в интересах собственной державы? Разве Украина не заинтересована в некоторых жизненно важных сферах торговли? Например лекарства, топливо для АЭС и др. из рашки. Плохой пример, но даже Сталин у британцев покупал реактивные двигатели для первых советских истребителей.
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