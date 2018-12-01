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Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21
Пропонуємо до обговорення:
За відповідний президентський законопроект (№0206) проголосували 277 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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R2
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21
Ну вот теперь границы можно и не признавать...
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romio_33
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:54
romio_33
Как будто кто-то признавал.
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se64plus
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:01
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Еврипид.
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Shall
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:20
Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.
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priem_metalla86
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:25
priem_metalla86 написав:
Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.
И делает это он в последние пол года. Даже на западную Украину сейчас слетал, отметился.
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ruvex
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:27
priem_metalla86 написав:
Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.
Ну как бы это тоже повляет на РФ.
Закон не повлияет на экспор если он есть. Покрайней мере это процесс не одного дня.
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noxon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48
priem_metalla86 написав:
Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив. В 2015 експорт впав на 50%, причому в РФ навіть більше, ніж в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:00
lapay
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив
Разве не главное действовать в интересах собственной державы? Разве Украина не заинтересована в некоторых жизненно важных сферах торговли? Например лекарства, топливо для АЭС и др. из рашки. Плохой пример, но даже Сталин у британцев покупал реактивные двигатели для первых советских истребителей.
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Molchyn
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Додано: Чет 06 гру, 2018 18:36
Molchyn написав:lapay
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив
Разве не главное действовать в интересах собственной державы? Разве Украина не заинтересована в некоторых жизненно важных сферах торговли? Например лекарства, топливо для АЭС и др. из рашки.
Лекарства из рашки? Есть желание травиться непонятной фигней? Лучше тогда уже из Индии дженерики возить, меньше шансов нарваться на подделки.
Molchyn написав:
Плохой пример, но даже Сталин у британцев покупал реактивные двигатели для первых советских истребителей.
РИ, СССР, РФ - они все не умели в двигатели (за редкими исключениями).
Поэтому движки приходилось покупать всегда.
Кроме того на сталинский СССР Британия не нападала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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