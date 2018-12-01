RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада припинила дію Договору про
дружбу між Україною і Росією

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Пропонуємо до обговорення:
За відповідний президентський законопроект (№0206) проголосували 277 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86011
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:21

Ну вот теперь границы можно и не признавать...
romio_33
 
Повідомлень: 314
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:54

romio_33
Как будто кто-то признавал.
se64plus
 
Повідомлень: 91
З нами з: 11.01.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:01

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Еврипид.
Shall
 
Повідомлень: 103
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:20

Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:25

  priem_metalla86 написав:Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.

И делает это он в последние пол года. Даже на западную Украину сейчас слетал, отметился.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6852
З нами з: 03.11.08
Подякував: 375 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:27

  priem_metalla86 написав:Петя делает всё, чтоб остаться президентом.
У нас основной оборот с Россией. Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро.


Ну как бы это тоже повляет на РФ.
Закон не повлияет на экспор если он есть. Покрайней мере это процесс не одного дня.
noxon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 03.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:48

Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро

  priem_metalla86 написав:Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро

8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив. В 2015 експорт впав на 50%, причому в РФ навіть більше, ніж в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6006
З нами з: 01.08.15
Подякував: 779 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:00

lapay
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив
Разве не главное действовать в интересах собственной державы? Разве Украина не заинтересована в некоторых жизненно важных сферах торговли? Например лекарства, топливо для АЭС и др. из рашки. Плохой пример, но даже Сталин у британцев покупал реактивные двигатели для первых советских истребителей.
Molchyn
 
Повідомлень: 457
З нами з: 01.02.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:36

  Molchyn написав:lapay
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив
Разве не главное действовать в интересах собственной державы? Разве Украина не заинтересована в некоторых жизненно важных сферах торговли? Например лекарства, топливо для АЭС и др. из рашки.


Лекарства из рашки? Есть желание травиться непонятной фигней? Лучше тогда уже из Индии дженерики возить, меньше шансов нарваться на подделки.

  Molchyn написав:Плохой пример, но даже Сталин у британцев покупал реактивные двигатели для первых советских истребителей.


РИ, СССР, РФ - они все не умели в двигатели (за редкими исключениями).
Поэтому движки приходилось покупать всегда.

Кроме того на сталинский СССР Британия не нападала.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 07.04.17
Подякував: 276 раз.
Подякували: 466 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові будинки тільки з пандусами: Рада проголосувала за...
R2 » Вів 04 гру, 2018 23:22
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 гру, 2018 23:22
Juna
Угорщина планує інвестиції в сполучення з Україною: нові...
R2 » Нед 02 гру, 2018 11:54
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 гру, 2018 11:54
Grisha1
Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін 1, 2
R2 » П'ят 30 лис, 2018 12:21
15 1029
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 12:51
nik1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.