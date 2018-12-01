|
|
Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23
А по Азовскому морю договор с Россией не будет расторгнут?Что-не слышно.Не выгодно,наверное.Показуха во всём...
-
Scotch
-
-
- Повідомлень: 509
- З нами з: 01.08.10
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему