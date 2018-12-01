Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23
А по Азовскому морю договор с Россией не будет расторгнут?Что-не слышно.Не выгодно,наверное.Показуха во всём...
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Ну наконец то! А то, говорят, уже лет пять как война с Россией идет..
Не ту страну назвали Эстонией спустя пять лет договор о дружбе решили отменить, военное положение ввести..
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