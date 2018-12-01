Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23
А по Азовскому морю договор с Россией не будет расторгнут?Что-не слышно.Не выгодно,наверное.Показуха во всём...
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Ну наконец то! А то, говорят, уже лет пять как война с Россией идет..
Не ту страну назвали Эстонией спустя пять лет договор о дружбе решили отменить, военное положение ввести..
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:48
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:54
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:14
Гибридная война должна закончиться? Как победить в гибридной войне? Думаю: стать экономически сильными, с высоким уровнем социальных стандартов. Если разрыв договора способствует этим целям, то скоро увидим результат. Если нет значит цель обратная. Бесконечная гибридная война, дальнейшее снижение социальных стандартов и нарастающий демографический кризис.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:25
СССР закупил лицензию на двигатели Нин (будущие РД-500 для МИГ-15)в 47-ом, Тогда отношения с Англией менялись от хороших к плохим. Тогда в Советском Союзе еще использовались трофейные РД-10 и РД-20 (в оригинале ЮМО И БМВ) тягой в 900 кг, а тут сразу 2 270 - и МИГ-15 сразу ускорился до 1050 км/ч.
|