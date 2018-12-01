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Рада припинила дію Договору про
дружбу між Україною і Росією

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23

А по Азовскому морю договор с Россией не будет расторгнут?Что-не слышно.Не выгодно,наверное.Показуха во всём...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36

Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро

Ну наконец то! А то, говорят, уже лет пять как война с Россией идет..

Не ту страну назвали Эстонией :) спустя пять лет договор о дружбе решили отменить, военное положение ввести..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:48

Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро

  romio_33 написав:Ну вот теперь границы можно и не признавать...

договор был нарушен гораздо ранее, так что аргумент не катит
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:54

Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро

  fokus написав:Ну наконец то! А то, говорят, уже лет пять как война с Россией идет..

тю, так а чё ты, съезди на линию, тебе там расскажут, где война, а где нет.
с дивана удобненько гибридной войне противостоять, правда же?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:14

Гибридная война должна закончиться? Как победить в гибридной войне? Думаю: стать экономически сильными, с высоким уровнем социальных стандартов. Если разрыв договора способствует этим целям, то скоро увидим результат. Если нет значит цель обратная. Бесконечная гибридная война, дальнейшее снижение социальных стандартов и нарастающий демографический кризис.
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:25

  Molchyn написав:lapay
8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив
Разве не главное действовать в интересах собственной державы? Разве Украина не заинтересована в некоторых жизненно важных сферах торговли? Например лекарства, топливо для АЭС и др. из рашки. Плохой пример, но даже Сталин у британцев покупал реактивные двигатели для первых советских истребителей.

СССР закупил лицензию на двигатели Нин (будущие РД-500 для МИГ-15)в 47-ом, Тогда отношения с Англией менялись от хороших к плохим. Тогда в Советском Союзе еще использовались трофейные РД-10 и РД-20 (в оригинале ЮМО И БМВ) тягой в 900 кг, а тут сразу 2 270 - и МИГ-15 сразу ускорился до 1050 км/ч.
Волгарь
 
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