Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:44

Может всё таки причина в другом?

1. Образование

2. Тоталитаризм

3. Возможности развития личности

4. Возможности реализации стараний специалиста?

5. Тотальная коррупция.

6. Возможности реализации и воплощения в жизнь изобретений - технологическая база.

7. И почему грамотный человек опасен для "власти" и зачем в РФ через зомбоящик делают людей идиотами?

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- На сколько мы ушли от них? Или "к чему пришли"?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.