Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

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Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23
А по Азовскому морю договор с Россией не будет расторгнут?Что-не слышно.Не выгодно,наверное.Показуха во всём...
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Ну наконец то! А то, говорят, уже лет пять как война с Россией идет..
Не ту страну назвали Эстонией спустя пять лет договор о дружбе решили отменить, военное положение ввести..
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:48
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:54
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:14
Гибридная война должна закончиться? Как победить в гибридной войне? Думаю: стать экономически сильными, с высоким уровнем социальных стандартов. Если разрыв договора способствует этим целям, то скоро увидим результат. Если нет значит цель обратная. Бесконечная гибридная война, дальнейшее снижение социальных стандартов и нарастающий демографический кризис.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:25
СССР закупил лицензию на двигатели Нин (будущие РД-500 для МИГ-15)в 47-ом, Тогда отношения с Англией менялись от хороших к плохим. Тогда в Советском Союзе еще использовались трофейные РД-10 и РД-20 (в оригинале ЮМО И БМВ) тягой в 900 кг, а тут сразу 2 270 - и МИГ-15 сразу ускорился до 1050 км/ч.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:45
Волгарь
По истории там Сталин удивлялся как они могли продать такие технологичные движки. Да я про этот случай. Вроде смысл санкций, эмбарго и других мер - нанести ущерб, ограничить и навредить противной стороне. А получается наносим вред своим людям. Лекарства и другое полезное для нас можно видимо, да и нужно закупать. Вплоть до вооружения, если оно будет нормального качества... А так смеялись что у них продукты уничтожают при их недостатке. Сами наступаем на те грабли. Или задача пусть наши повыздыхают, но прибыль рос фармацевтам заработать не дадим?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:44
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Может всё таки причина в другом?
1. Образование
2. Тоталитаризм
3. Возможности развития личности
4. Возможности реализации стараний специалиста?
5. Тотальная коррупция.
6. Возможности реализации и воплощения в жизнь изобретений - технологическая база.
7. И почему грамотный человек опасен для "власти" и зачем в РФ через зомбоящик делают людей идиотами?
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- На сколько мы ушли от них? Или "к чему пришли"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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