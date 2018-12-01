Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Если бы их никто не смотрел, их бы давно закрыли как нерейтинговые, разве нет?
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:59
Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро
Если бы их никто не смотрел, их бы давно закрыли как нерейтинговые, разве нет?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09
не закрыли бы.
вот вы знаете про существование канала "Прямой" (бывш. Тонис)? Я бы тоже не знал, если бы Шарий оттуда кучу нарезок не кидал. И что по факту? - на канале, который никто не смотрят, работают О-О-чень высокооплачиваемые ведущие, приглашают (и приходят!) куча "знаменитостей", целыми днями шоу в прямом эфире и т.д. Это о-о-чень дорого. И шо? Хотите сказать у гаранта не хватит денех оплатить этот праздник??
так же и русские - снимают передачи, которые никто не смотрит, зачем - х/з. Видимо, в обоих случаях, рассчитывают на аудиторию пенсионеров, которые не могут осилить интернет
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:12
Это замечательно, что Вы наконец то начинаете понимать, "за что Вас отовсюду гонят".
За озверевших - откровенно гавкающих слуг Геббельса.
Просто до конца это усвоить Вам - не просто(Жить в обществе и быть свободным от него...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:20
Не жена Вы мне более! НЕ ЖЕНА! Хочется узнать о последствиях. Например глубокий системный анализ нормального эксперта с акцентом на потенциальные риски... А не это ... статью.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26
Простите, местоимение Вы (с большой буквы), если Вы забыли, употребляется в РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ЛИЧНОМ обращении к собеседнику. Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России НЕТ (Вы, вероятно, делаете подобные выводы. просматривая в Сети ток-шоу канала Россия?) Первый канал посвящает прайм-тайм совершенно идиотским передачам, посвященным в основном делу Кокорина/Мамаева, установлению отцовства актеров по отношению к неизвестно откуда взявшимся внебрачным детям, генетической экспертизе насильников полицейских из Уфы и прочей подобной лабуде.
В Сети обсуждают запреты на концерты репперов, противостояние фигуристок Медведевой и Загитовой, сцену с раздеванием на льду Тухтамышевой и т.д..
А в общем ВСЕ ГОТОВЯТСЯ К НГ (11 дней каникул) и плевать хотели на политику.
А вот наш форум действительно кипит.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:56
lapay
Прошу обратить внимание на структуру экспорта из Украины в РФ.
Там были товары, в том числе, с высокой добавленной стоимостью.
И можно сравнить на структуру экспорта в ЕС.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:07
Значит Вы живёте в "другом мире", Вам и говорят: давайте попробуем общаться на людском языке - понимая друг-друга.
И почему по всему Миру стараются, на сегодня запретить вещание "Геббельсовщины"
Или Вам интересно, кто и как огранизовывал обстрелы Донецка в 14 м и снимал картинку "беспредела"? Откуда приходили БМ-21, 120е миномёты, что стреляли по школам и вокзалам? А за тем, снималась "правильная пропагандисткая картинка"?
- Или откуда взялись "мальчики в трусиках" или "снегири"?
- Вы затрагиваете больную тему!
- Это и есть "ВОЙНА"!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 гру, 2018 14:21, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:13
К сожалению не только, но и технологий отрабатываемых в Украине. У нас со времён СССР жесткая единая технологическая база.
Но с мая 13го РФия ЗАПРЕТИЛА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СРЕДСТВА В Украину по контрактам.
Работали Лишь критические отрасля.(в большинстве только технические ноу-хау)
В то же время внутренний рынок для Украинских предприятий коррупционным путём загнан в утиль(отброшен на Века).
Этакий парадокс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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