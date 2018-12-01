Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26

Kudrjavuy написав: Волгарь написав: Все больше утверждаюсь во мнении, что идиотские политические ток-шоу с заранее расписанными ролями и гонорарами, которые в России давным-давно НИКТО НЕ СМОТРИТ, вызывают пристальный интерес за ее границами. Все больше утверждаюсь во мнении, что идиотские политические ток-шоу с заранее расписанными ролями и гонорарами, которые в России давным-давно НИКТО НЕ СМОТРИТ, вызывают пристальный интерес за ее границами.

Это замечательно, что Вы наконец то начинаете понимать, "за что Вас отовсюду гонят".

За озверевших - откровенно гавкающих слуг Геббельса.

Просто до конца это усвоить Вам - не просто(Жить в обществе и быть свободным от него...) Это замечательно, что Вы наконец то начинаете понимать, "за что Вас отовсюду гонят".За озверевших - откровенно гавкающих слуг Геббельса.Просто до конца это усвоить Вам - не просто(Жить в обществе и быть свободным от него...)

Простите, местоимение Вы (с большой буквы), если Вы забыли, употребляется в РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ЛИЧНОМ обращении к собеседнику. Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России НЕТ (Вы, вероятно, делаете подобные выводы. просматривая в Сети ток-шоу канала Россия?) Первый канал посвящает прайм-тайм совершенно идиотским передачам, посвященным в основном делу Кокорина/Мамаева, установлению отцовства актеров по отношению к неизвестно откуда взявшимся внебрачным детям, генетической экспертизе насильников полицейских из Уфы и прочей подобной лабуде.В Сети обсуждают запреты на концерты репперов, противостояние фигуристок Медведевой и Загитовой, сцену с раздеванием на льду Тухтамышевой и т.д..А в общем ВСЕ ГОТОВЯТСЯ К НГ (11 дней каникул) и плевать хотели на политику.А вот наш форум действительно кипит.