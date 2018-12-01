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Рада припинила дію Договору про
дружбу між Україною і Росією

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:59

Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро

  Волгарь написав:которые в России давным-давно НИКТО НЕ СМОТРИТ

Если бы их никто не смотрел, их бы давно закрыли как нерейтинговые, разве нет?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:09

  Faceless написав:Если бы их никто не смотрел, их бы давно закрыли как нерейтинговые, разве нет?

не закрыли бы.
вот вы знаете про существование канала "Прямой" (бывш. Тонис)? Я бы тоже не знал, если бы Шарий оттуда кучу нарезок не кидал. И что по факту? - на канале, который никто не смотрят, работают О-О-чень высокооплачиваемые ведущие, приглашают (и приходят!) куча "знаменитостей", целыми днями шоу в прямом эфире и т.д. Это о-о-чень дорого. И шо? Хотите сказать у гаранта не хватит денех оплатить этот праздник??
так же и русские - снимают передачи, которые никто не смотрит, зачем - х/з. Видимо, в обоих случаях, рассчитывают на аудиторию пенсионеров, которые не могут осилить интернет
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:12

  Волгарь написав:Все больше утверждаюсь во мнении, что идиотские политические ток-шоу с заранее расписанными ролями и гонорарами, которые в России давным-давно НИКТО НЕ СМОТРИТ, вызывают пристальный интерес за ее границами.

Это замечательно, что Вы наконец то начинаете понимать, "за что Вас отовсюду гонят".
За озверевших - откровенно гавкающих слуг Геббельса.
Просто до конца это усвоить Вам - не просто(Жить в обществе и быть свободным от него...)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:20

Не жена Вы мне более! НЕ ЖЕНА! :mrgreen: Хочется узнать о последствиях. Например глубокий системный анализ нормального эксперта с акцентом на потенциальные риски... А не это ... статью.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:Все больше утверждаюсь во мнении, что идиотские политические ток-шоу с заранее расписанными ролями и гонорарами, которые в России давным-давно НИКТО НЕ СМОТРИТ, вызывают пристальный интерес за ее границами.

Это замечательно, что Вы наконец то начинаете понимать, "за что Вас отовсюду гонят".
За озверевших - откровенно гавкающих слуг Геббельса.
Просто до конца это усвоить Вам - не просто(Жить в обществе и быть свободным от него...)

Простите, местоимение Вы (с большой буквы), если Вы забыли, употребляется в РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ЛИЧНОМ обращении к собеседнику. Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России НЕТ (Вы, вероятно, делаете подобные выводы. просматривая в Сети ток-шоу канала Россия?) Первый канал посвящает прайм-тайм совершенно идиотским передачам, посвященным в основном делу Кокорина/Мамаева, установлению отцовства актеров по отношению к неизвестно откуда взявшимся внебрачным детям, генетической экспертизе насильников полицейских из Уфы и прочей подобной лабуде.
В Сети обсуждают запреты на концерты репперов, противостояние фигуристок Медведевой и Загитовой, сцену с раздеванием на льду Тухтамышевой и т.д..
А в общем ВСЕ ГОТОВЯТСЯ К НГ (11 дней каникул) и плевать хотели на политику.
А вот наш форум действительно кипит.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:56

lapay
  lapay написав:
  priem_metalla86 написав:Если завтра экспорт в Россию остановить, то Украина стремительно приблизиться по уровню жизни к Гондурасу. Импорт в разы превысит экспорт и курс гривны упадет очень быстро

8% експорту ще нікого до банкрутства не доводив. В 2015 експорт впав на 50%, причому в РФ навіть більше, ніж в нас.

Прошу обратить внимание на структуру экспорта из Украины в РФ.
Там были товары, в том числе, с высокой добавленной стоимостью.
И можно сравнить на структуру экспорта в ЕС.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:07

  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:Все больше утверждаюсь во мнении, что идиотские политические ток-шоу с заранее расписанными ролями и гонорарами, которые в России давным-давно НИКТО НЕ СМОТРИТ, вызывают пристальный интерес за ее границами.

Это замечательно, что Вы наконец то начинаете понимать, "за что Вас отовсюду гонят".
За озверевших - откровенно гавкающих слуг Геббельса.
Просто до конца это усвоить Вам - не просто(Жить в обществе и быть свободным от него...)

Простите, местоимение Вы (с большой буквы), если Вы забыли, употребляется в РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ЛИЧНОМ обращении к собеседнику. Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России НЕТ (Вы, вероятно, делаете подобные выводы. просматривая в Сети ток-шоу канала Россия?)

:shock:
Значит Вы живёте в "другом мире", Вам и говорят: давайте попробуем общаться на людском языке - понимая друг-друга.


https://www.bbc.com/russian/news-40978755
И почему по всему Миру стараются, на сегодня запретить вещание "Геббельсовщины"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:13

  27661 написав:Прошу обратить внимание на структуру экспорта из Украины в РФ.
Там были товары, в том числе, с высокой добавленной стоимостью.
И можно сравнить на структуру экспорта в ЕС.

К сожалению не только, но и технологий отрабатываемых в Украине. У нас со времён СССР жесткая единая технологическая база.
Но с мая 13го РФия ЗАПРЕТИЛА ПЕРЕЧИСЛЯТЬ СРЕДСТВА В Украину по контрактам.
Работали Лишь критические отрасля.(в большинстве только технические ноу-хау)
В то же время внутренний рынок для Украинских предприятий коррупционным путём загнан в утиль(отброшен на Века).
Этакий парадокс.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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