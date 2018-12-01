Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Kudrjavuy написав:.. В то же время внутренний рынок для Украинских предприятий коррупционным путём загнан в утиль(отброшен на Века). Этакий парадокс.
прошу прощения, что влез в ваш диалог, но уж больно сумасбродные мысли у вас в голове роятся. с чего это вы решили, что нет внутреннего рынка? он есть, небольшой, со слабой платежеспособность за пределами Киева и области, но есть. при чем тут коррупция? вон в Италии кругом мафия и что? основные проблемы видятся сейчас в людях - их почти нет. Тех которых надо - толковых, неленивых, с руками и желанием учиться, развиваться самим и предприятию
Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи. Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.
Волгарь написав: Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России
Все-таки вас, наверно, слегка прогоняют, раз вы постоянно тусуетесь на украинском форуме
В смысле Вас (т.е. меня лично)? Уверяю Вас, за это ТОЧНО НЕ ПРОГОНЯТ ИЗ РФ. К тому же человек я законопослушный, встроенный в систему - бизнес/семья/имущество/добросовестный налогоплательщик. А тут я просто чешу языком, в основном незлобиво, абсолютно всегда - в рамках приличий. То, что мои выводы из статистики почти всегда не радуют большинство форумчан - ТОЧНО НЕ МОЯ ВИНА.
Волгарь написав:Вот это-то и вызывает искреннее изумление. Свобода информации - одна из неотъемлемых черт ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Парадокс, но еще 35 лет назад СССР смертельно боялся западной пропаганды и активно глушил голоса, а к западу от Одера никому и в голову не приходило глушить Радио Москвы - сама окружающая действительность, начиная от витрин магазинов, разоблачала советскую ложь. Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!
Никто ваших радио не опасается. А запрещают потому что противно.
Мне доступны благодаря IPTV российские телеканалы, но смотреть их... Лживые, перекрученные с ног на голову новости. Смердящие ненавистью типа аналитические обзоры и комментарии. Фу гадость. А потом кто-то на форуме начинает вещать, типа "мы же братья", "один народ". Ага, блин, мышебратья..
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Волгарь написав: Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!
Особенно доставляет, когда 1+1 запускал старые советские фильмы. Да, пенсионеры в экстазе. Только в этих фильмах почему-то не часто увидишь реалии советского общества -- очереди, дефициты, поездки за банальными синими суповыми курами в центр города, потому что только там их можно купить, весёлые кампании, типа борьбы с пьянством, с нетрудовыми доходами ) Народ уже это как-то подзабыл: после просмотра наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"
Так конечно, все эти фильмы извращают сознание и несут угрозу!
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский