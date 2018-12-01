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Рада припинила дію Договору про
дружбу між Україною і Росією

Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:13

  sequence написав:
  Kudrjavuy написав:..
В то же время внутренний рынок для Украинских предприятий коррупционным путём загнан в утиль(отброшен на Века).
Этакий парадокс.

прошу прощения, что влез в ваш диалог, но уж больно сумасбродные мысли у вас в голове роятся.
с чего это вы решили, что нет внутреннего рынка? он есть, небольшой, со слабой платежеспособность за пределами Киева и области, но есть. при чем тут коррупция? вон в Италии кругом мафия и что?
основные проблемы видятся сейчас в людях - их почти нет. Тех которых надо - толковых, неленивых, с руками и желанием учиться, развиваться самим и предприятию

Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи.
Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:31

  Волгарь написав: Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России


Все-таки вас, наверно, слегка прогоняют, раз вы постоянно тусуетесь на украинском форуме
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:41

  titanik написав:
  Волгарь написав: Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России


Все-таки вас, наверно, слегка прогоняют, раз вы постоянно тусуетесь на украинском форуме

В смысле Вас (т.е. меня лично)? Уверяю Вас, за это ТОЧНО НЕ ПРОГОНЯТ ИЗ РФ.
К тому же человек я законопослушный, встроенный в систему - бизнес/семья/имущество/добросовестный налогоплательщик. А тут я просто чешу языком, в основном незлобиво, абсолютно всегда - в рамках приличий. То, что мои выводы из статистики почти всегда не радуют большинство форумчан - ТОЧНО НЕ МОЯ ВИНА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:44

  Волгарь написав:Вот это-то и вызывает искреннее изумление. Свобода информации - одна из неотъемлемых черт ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Парадокс, но еще 35 лет назад СССР смертельно боялся западной пропаганды и активно глушил голоса, а к западу от Одера никому и в голову не приходило глушить Радио Москвы - сама окружающая действительность, начиная от витрин магазинов, разоблачала советскую ложь.
Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!


Никто ваших радио не опасается. А запрещают потому что противно.

Мне доступны благодаря IPTV российские телеканалы, но смотреть их... Лживые, перекрученные с ног на голову новости. Смердящие ненавистью типа аналитические обзоры и комментарии. Фу гадость. А потом кто-то на форуме начинает вещать, типа "мы же братья", "один народ". Ага, блин, мышебратья..
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:59

  Волгарь написав: Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!


Особенно доставляет, когда 1+1 запускал старые советские фильмы. Да, пенсионеры в экстазе. Только в этих фильмах почему-то не часто увидишь реалии советского общества -- очереди, дефициты, поездки за банальными синими суповыми курами в центр города, потому что только там их можно купить, весёлые кампании, типа борьбы с пьянством, с нетрудовыми доходами :-)) Народ уже это как-то подзабыл: после просмотра наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"

Так конечно, все эти фильмы извращают сознание и несут угрозу!
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:46

Re: Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Ро

  titanik написав:..наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"

с рюмочкой Хенеси не загоняйтесь - или не хвастайтесь. Мало кто так пабагатому отмечает, all over the world
вот вы очереди за колбасой вспоминаете, а люди в зимние платежки смотрят и вспоминают, что при клятом савке за хлебушком ходили, заодно и коммуналку на сдачу оплатили
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:46

titanik
Вы теряете взаимосвязь с нашей историей и откровенной пропагандой.
Вот к примеру сегодня в Донецке
https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html
"Праздник шизофрении"
- при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких.
- По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные).
- Это и есть Геббельсовщина от оккупанта.
- "Маша и медведь" - замечательный мультик, но для взрослых, или стран 4го мира.(это по крайней мере моё личное мнение. Лезть в глубины психологии, в прениях с человеком, что "сидит в 1,5 км от ГАЗа" - это не уважение к себе и остальным.)

Так и советские фильмы - уводили в мир грёз, уводя от действительности.
На жаль, сегодня большинство(не знающее действительности) их воспринимает, как повседневность, а не обыкновенную "желаемую фантастику" от "соцреализма" - до неприличия преукрашавшую(искажавшую) действительность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 гру, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:52

  Волгарь написав:..
Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи.
Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.

вы не поверите, у вас точно такие же проблемы, в еще больших масштабах. Я читал интервью с директорами всяких крупных предприятий в России - нет нужных людей. Есть бухгалтера, экономисты и юристы, а нужных нет. На Украине это значительно усугубляется трудовой миграцией.
но мы же не будем здесь обсуждать крушение системы профтехобразования СССР, верно?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 17:23

  Волгарь написав:Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России НЕТ


Озверения может быть и нет, а вот оболванивание присутствует на все 146%.

Рассказы про распятых мальчиков и норвежских биатлонистов - наглядный пример.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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