Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kudrjavuy написав:.. В то же время внутренний рынок для Украинских предприятий коррупционным путём загнан в утиль(отброшен на Века). Этакий парадокс.
прошу прощения, что влез в ваш диалог, но уж больно сумасбродные мысли у вас в голове роятся. с чего это вы решили, что нет внутреннего рынка? он есть, небольшой, со слабой платежеспособность за пределами Киева и области, но есть. при чем тут коррупция? вон в Италии кругом мафия и что? основные проблемы видятся сейчас в людях - их почти нет. Тех которых надо - толковых, неленивых, с руками и желанием учиться, развиваться самим и предприятию
Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи. Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.
Волгарь написав: Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России
Все-таки вас, наверно, слегка прогоняют, раз вы постоянно тусуетесь на украинском форуме
В смысле Вас (т.е. меня лично)? Уверяю Вас, за это ТОЧНО НЕ ПРОГОНЯТ ИЗ РФ. К тому же человек я законопослушный, встроенный в систему - бизнес/семья/имущество/добросовестный налогоплательщик. А тут я просто чешу языком, в основном незлобиво, абсолютно всегда - в рамках приличий. То, что мои выводы из статистики почти всегда не радуют большинство форумчан - ТОЧНО НЕ МОЯ ВИНА.
Волгарь написав:Вот это-то и вызывает искреннее изумление. Свобода информации - одна из неотъемлемых черт ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Парадокс, но еще 35 лет назад СССР смертельно боялся западной пропаганды и активно глушил голоса, а к западу от Одера никому и в голову не приходило глушить Радио Москвы - сама окружающая действительность, начиная от витрин магазинов, разоблачала советскую ложь. Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!
Никто ваших радио не опасается. А запрещают потому что противно.
Мне доступны благодаря IPTV российские телеканалы, но смотреть их... Лживые, перекрученные с ног на голову новости. Смердящие ненавистью типа аналитические обзоры и комментарии. Фу гадость. А потом кто-то на форуме начинает вещать, типа "мы же братья", "один народ". Ага, блин, мышебратья..
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Волгарь написав: Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!
Особенно доставляет, когда 1+1 запускал старые советские фильмы. Да, пенсионеры в экстазе. Только в этих фильмах почему-то не часто увидишь реалии советского общества -- очереди, дефициты, поездки за банальными синими суповыми курами в центр города, потому что только там их можно купить, весёлые кампании, типа борьбы с пьянством, с нетрудовыми доходами ) Народ уже это как-то подзабыл: после просмотра наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"
Так конечно, все эти фильмы извращают сознание и несут угрозу!
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik написав:..наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"
с рюмочкой Хенеси не загоняйтесь - или не хвастайтесь. Мало кто так пабагатому отмечает, all over the world вот вы очереди за колбасой вспоминаете, а люди в зимние платежки смотрят и вспоминают, что при клятом савке за хлебушком ходили, заодно и коммуналку на сдачу оплатили
titanik Вы теряете взаимосвязь с нашей историей и откровенной пропагандой. Вот к примеру сегодня в Донецке https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html "Праздник шизофрении" - при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких. - По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные). - Это и есть Геббельсовщина от оккупанта. - "Маша и медведь" - замечательный мультик, но для взрослых, или стран 4го мира.(это по крайней мере моё личное мнение. Лезть в глубины психологии, в прениях с человеком, что "сидит в 1,5 км от ГАЗа" - это не уважение к себе и остальным.)
Так и советские фильмы - уводили в мир грёз, уводя от действительности. На жаль, сегодня большинство(не знающее действительности) их воспринимает, как повседневность, а не обыкновенную "желаемую фантастику" от "соцреализма" - до неприличия преукрашавшую(искажавшую) действительность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 гру, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:.. Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи. Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.
вы не поверите, у вас точно такие же проблемы, в еще больших масштабах. Я читал интервью с директорами всяких крупных предприятий в России - нет нужных людей. Есть бухгалтера, экономисты и юристы, а нужных нет. На Украине это значительно усугубляется трудовой миграцией. но мы же не будем здесь обсуждать крушение системы профтехобразования СССР, верно?