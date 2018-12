Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:46

titanik написав: ..наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"

с рюмочкой Хенеси не загоняйтесь - или не хвастайтесь. Мало кто так пабагатому отмечает, all over the worldвот вы очереди за колбасой вспоминаете, а люди в зимние платежки смотрят и вспоминают, что при клятом савке за хлебушком ходили, заодно и коммуналку на сдачу оплатили