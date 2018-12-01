Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією

Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:46

Вы теряете взаимосвязь с нашей историей и откровенной пропагандой.Вот к примеру сегодня в Донецке"Праздник шизофрении"- при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких.- По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные).- Это и есть Геббельсовщина от оккупанта.- "Маша и медведь" - замечательный мультик, но для взрослых, или стран 4го мира.(это по крайней мере моё личное мнение. Лезть в глубины психологии, в прениях с человеком, что "сидит в 1,5 км от ГАЗа" - это не уважение к себе и остальным.)Так и советские фильмы - уводили в мир грёз, уводя от действительности.На жаль, сегодня большинство(не знающее действительности) их воспринимает, как повседневность, а не обыкновенную "желаемую фантастику" от "соцреализма" - до неприличия преукрашавшую(искажавшую) действительность.