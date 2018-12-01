Рада припинила дію Договору про дружбу між Україною і Росією
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kudrjavuy написав:.. В то же время внутренний рынок для Украинских предприятий коррупционным путём загнан в утиль(отброшен на Века). Этакий парадокс.
прошу прощения, что влез в ваш диалог, но уж больно сумасбродные мысли у вас в голове роятся. с чего это вы решили, что нет внутреннего рынка? он есть, небольшой, со слабой платежеспособность за пределами Киева и области, но есть. при чем тут коррупция? вон в Италии кругом мафия и что? основные проблемы видятся сейчас в людях - их почти нет. Тех которых надо - толковых, неленивых, с руками и желанием учиться, развиваться самим и предприятию
Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи. Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.
Волгарь написав: Слава Богу, МЕНЯ НИКТО НИКУДА И НИОТКУДА НЕ ГОНИТ. Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России
Все-таки вас, наверно, слегка прогоняют, раз вы постоянно тусуетесь на украинском форуме
В смысле Вас (т.е. меня лично)? Уверяю Вас, за это ТОЧНО НЕ ПРОГОНЯТ ИЗ РФ. К тому же человек я законопослушный, встроенный в систему - бизнес/семья/имущество/добросовестный налогоплательщик. А тут я просто чешу языком, в основном незлобиво, абсолютно всегда - в рамках приличий. То, что мои выводы из статистики почти всегда не радуют большинство форумчан - ТОЧНО НЕ МОЯ ВИНА.
Волгарь написав:Вот это-то и вызывает искреннее изумление. Свобода информации - одна из неотъемлемых черт ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. Парадокс, но еще 35 лет назад СССР смертельно боялся западной пропаганды и активно глушил голоса, а к западу от Одера никому и в голову не приходило глушить Радио Москвы - сама окружающая действительность, начиная от витрин магазинов, разоблачала советскую ложь. Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!
Никто ваших радио не опасается. А запрещают потому что противно.
Мне доступны благодаря IPTV российские телеканалы, но смотреть их... Лживые, перекрученные с ног на голову новости. Смердящие ненавистью типа аналитические обзоры и комментарии. Фу гадость. А потом кто-то на форуме начинает вещать, типа "мы же братья", "один народ". Ага, блин, мышебратья..
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
Волгарь написав: Теперь в России можно слушать и смотреть все, что угодно. А вот в Европе и Америке всерьез опасаются RT, да что RT - недавно в Таймс какой-то идиот на полном серьезе доказывал, что мультфильм Маша и Медведь несет угрозу свободному миру!
Особенно доставляет, когда 1+1 запускал старые советские фильмы. Да, пенсионеры в экстазе. Только в этих фильмах почему-то не часто увидишь реалии советского общества -- очереди, дефициты, поездки за банальными синими суповыми курами в центр города, потому что только там их можно купить, весёлые кампании, типа борьбы с пьянством, с нетрудовыми доходами ) Народ уже это как-то подзабыл: после просмотра наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"
Так конечно, все эти фильмы извращают сознание и несут угрозу!
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik написав:..наливает себе рюмочку Хенеси, переключает телевизор на один из сотни других доступных каналов (в отличие от аж трех в СССР), и шепчет "Да, какую страну развалили!"
с рюмочкой Хенеси не загоняйтесь - или не хвастайтесь. Мало кто так пабагатому отмечает, all over the world вот вы очереди за колбасой вспоминаете, а люди в зимние платежки смотрят и вспоминают, что при клятом савке за хлебушком ходили, заодно и коммуналку на сдачу оплатили
titanik Вы теряете взаимосвязь с нашей историей и откровенной пропагандой. Вот к примеру сегодня в Донецке https://dan-news.info/obschestvo/svyshe ... lenty.html "Праздник шизофрении" - при чём явно навязанный из-вне, усиливающий стадный эффект для лиц далёких. - По обязательной программе, за килограмм макарон(главное что бы люди были подневольные - и голодные, обездоленные). - Это и есть Геббельсовщина от оккупанта. - "Маша и медведь" - замечательный мультик, но для взрослых, или стран 4го мира.(это по крайней мере моё личное мнение. Лезть в глубины психологии, в прениях с человеком, что "сидит в 1,5 км от ГАЗа" - это не уважение к себе и остальным.)
Так и советские фильмы - уводили в мир грёз, уводя от действительности. На жаль, сегодня большинство(не знающее действительности) их воспринимает, как повседневность, а не обыкновенную "желаемую фантастику" от "соцреализма" - до неприличия преукрашавшую(искажавшую) действительность.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 гру, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:.. Весьма странное утверждение, откровенно говоря. Обычно, во времена непонятных простому человеку реформ, бытует мнение, что правительству не повезло с народов, а тут выходит - стране? Простите. но ленивые люди не потянулись бы миллионами на чужбину, чтобы, тяжело работая, кормить свои семьи. Проблема тут, видимо, совсем не в людях, т.е. их основной массе.
вы не поверите, у вас точно такие же проблемы, в еще больших масштабах. Я читал интервью с директорами всяких крупных предприятий в России - нет нужных людей. Есть бухгалтера, экономисты и юристы, а нужных нет. На Украине это значительно усугубляется трудовой миграцией. но мы же не будем здесь обсуждать крушение системы профтехобразования СССР, верно?
Волгарь написав:Уверяю Вас, никакого ОЗВЕРЕНИЯ в общественной атмосфере в России НЕТ
Простите, но мне, из Донбасса - это видится совершенно в ином свете.
Хотя Вам из Горького виднее - тогда кого видим Мы? Может подсобите избавиться от этой "чумы XXI Века"? Возвратить её "в колыбель". Или похоронить здесь? Или Ваш взгляд на Варианты решения "этой проблемы"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.