З одного боку, це незабаром приведе до зниження цін на автомобільне пальне.
Дивися повний текст Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити тарифи на газ.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:22
Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити тарифи на газ.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27
Re: Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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