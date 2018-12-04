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Нафта стрімко дешевшає. Україна
буде змушена знизити...

Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:22

Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...

Пропонуємо до обговорення:
З одного боку, це незабаром приведе до зниження цін на автомобільне пальне.

Дивися повний текст Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити тарифи на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:23

Україна точно не знизить тарифи на газ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

Re: Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...

  andrijk777 написав:Україна точно не знизить тарифи на газ.

Для промисловості знизить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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