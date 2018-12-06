RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нафта стрімко дешевшає. Україна
буде змушена знизити...

Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:22

Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...

Пропонуємо до обговорення:
З одного боку, це незабаром приведе до зниження цін на автомобільне пальне.

Дивися повний текст Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити тарифи на газ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86032
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:23

Україна точно не знизить тарифи на газ.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 11.11.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:27

Re: Нафта стрімко дешевшає. Україна буде змушена знизити...

  andrijk777 написав:Україна точно не знизить тарифи на газ.

Для промисловості знизить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6009
З нами з: 01.08.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 21:47

Знизити з якої позначки? Якщо в Україні буде ринкова ціна на газ, то звісно, буде змінюватися. А якщо ціна буде фіксована, як зараз, на низькому рівні, то куди ще знижувати?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналітик спрогнозував, яким буде курс долара в Україні...
R2 » П'ят 07 гру, 2018 17:34
2 72
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 17:44
optyma33
Україна спалює "зимовий" газ: запаси в сховищах знизились
R2 » П'ят 07 гру, 2018 14:08
2 68
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 16:57
Sommer
Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
R2 » Чет 06 гру, 2018 16:50
9 233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 16:15
Pegasmaster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.