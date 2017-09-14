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Хто більше? В Росії обіцяють
знизити бідність на 200%

Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:50

Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр РФ заявив, що російський уряд готує план боротьби з бідністю.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:50

На выборах больше 100% в некоторых округах получают вот и бедность на 200% снизят. Нечего тут удивляться, скрепы они такие ;-)
dotster
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:58

Да все просто. Вот сейчас за чертой считается ХХХ человек. Пока идет компания, станет 3*ххх, потом опять ХХХ, разница 2ХХХ, тоесть 200%.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:03

Было так: денег нет, но вы держитесь! Теперь так: деньги есть, но вы держитесь! :mrgreen:
Molchyn
 
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