Прем'єр-міністр РФ заявив, що російський уряд готує план боротьби з бідністю.
Дивися повний текст Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:50
Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:50
На выборах больше 100% в некоторых округах получают вот и бедность на 200% снизят. Нечего тут удивляться, скрепы они такие ;-)
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:58
Да все просто. Вот сейчас за чертой считается ХХХ человек. Пока идет компания, станет 3*ххх, потом опять ХХХ, разница 2ХХХ, тоесть 200%.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:03
Было так: денег нет, но вы держитесь! Теперь так: деньги есть, но вы держитесь!
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