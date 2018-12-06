Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%

Додано: Чет 06 гру, 2018 18:27

Так он же регион не назвал. Если в окрестностях Кремля - легко снизят на 2000%.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...