Прем'єр-міністр РФ заявив, що російський уряд готує план боротьби з бідністю.
Дивися повний текст Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:50
Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:50
На выборах больше 100% в некоторых округах получают вот и бедность на 200% снизят. Нечего тут удивляться, скрепы они такие ;-)
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:58
Да все просто. Вот сейчас за чертой считается ХХХ человек. Пока идет компания, станет 3*ххх, потом опять ХХХ, разница 2ХХХ, тоесть 200%.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:03
Было так: денег нет, но вы держитесь! Теперь так: деньги есть, но вы держитесь!
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:27
Так он же регион не назвал. Если в окрестностях Кремля - легко снизят на 2000%.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:21
Re: Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
32 миллиона бедняков, но угрожать всем соседям еще не пропадает желание.
пока телевизор побеждает холодильник.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:26
Арифметика и цель куда циничнее и проще!
Всех бедняков в пушечное мясо - под ружьё.
Автоматически сокращение их поголовья и какая-то подачка семьям.
- Обыкновенный ФАШИЗМ!
- Формула разработанная Гитлером, просто сейчас они официально об этом заявляют.
- За чем работать, если в технологическом плане РФ уже не в состоянии "догнать и перегнать" Весь мир? Война - последний козырь(для чего они сейчас устраивают "беспорядки с радикализмом" по всему миру).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:27
Насчет уровня бедности в РФ
Денежные доходы (в среднем
на душу населения), рублей Октябрь 2018г 33 297
Т.е. чуть менее 14 000 грн. в эквиваленте против примерно 3 800 на Украине.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 2017 (%)
до 7 000,0 5,5
от 7 000,1 до 9 000,0 4.7
от 9 000,1 до 12 000,0 8.5
Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн. 2017
Уровень доходов 4 800 грн. в месяц и ниже, который в России был уделом 18,7%. на Украине был как раз у 80% населения. А беднейших 20% населения имели доход ниже 2 640 грн., т.е. границы, которую Госкомстат РФ даже не фиксирует.
Т.е. уровень бедности в наших странах - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
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