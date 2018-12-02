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Хто більше? В Росії обіцяють
знизити бідність на 200%

Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:47

  Pegasmaster написав:
  Волгарь написав:Т.е. уровень бедности в наших странах - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

вы в % считаете, а я в миллионах.
никто ж не спорит, что раша богаче, у вас нефть и газмяс есть.
вам не с нами сравнивать надо, а с ненавистными штатами. в чём вы их обгоняете, кроме количества народа за чертой бедности?
вы ж "свердержава" претендующая на мировое господство, так накормите своих 32 миллиона бедняков.
п.с. вы можете не писать шрифтом разной величины? читать крайне неудобно.

Сравнение с США будет некорректным - слишком разная у нас история, возможности печатного станка и размер госдолга. А вот сравнение с бывшими постсоветскими республиками очень наглядно, поскольку вышли мы из одной советской шинели. В итоге пути наши разошлись, а результат получился диаметрально противоположный.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:45

  Волгарь написав:
  Pegasmaster написав:
  Волгарь написав:Т.е. уровень бедности в наших странах - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

вы в % считаете, а я в миллионах.
никто ж не спорит, что раша богаче, у вас нефть и газмяс есть.
вам не с нами сравнивать надо, а с ненавистными штатами. в чём вы их обгоняете, кроме количества народа за чертой бедности?
вы ж "свердержава" претендующая на мировое господство, так накормите своих 32 миллиона бедняков.
п.с. вы можете не писать шрифтом разной величины? читать крайне неудобно.

Сравнение с США будет некорректным - слишком разная у нас история, возможности печатного станка и размер госдолга.


Вечно им что-то мешает, вечно у них какие-то оправдания...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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