Хто більше? В Росії обіцяють знизити бідність на 200%
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Волгарь написав:Т.е. уровень бедности в наших странах - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
вы в % считаете, а я в миллионах. никто ж не спорит, что раша богаче, у вас нефть и газмяс есть. вам не с нами сравнивать надо, а с ненавистными штатами. в чём вы их обгоняете, кроме количества народа за чертой бедности? вы ж "свердержава" претендующая на мировое господство, так накормите своих 32 миллиона бедняков. п.с. вы можете не писать шрифтом разной величины? читать крайне неудобно.
Сравнение с США будет некорректным - слишком разная у нас история, возможности печатного станка и размер госдолга. А вот сравнение с бывшими постсоветскими республиками очень наглядно, поскольку вышли мы из одной советской шинели. В итоге пути наши разошлись, а результат получился диаметрально противоположный.
Волгарь написав:Т.е. уровень бедности в наших странах - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
вы в % считаете, а я в миллионах. никто ж не спорит, что раша богаче, у вас нефть и газмяс есть. вам не с нами сравнивать надо, а с ненавистными штатами. в чём вы их обгоняете, кроме количества народа за чертой бедности? вы ж "свердержава" претендующая на мировое господство, так накормите своих 32 миллиона бедняков. п.с. вы можете не писать шрифтом разной величины? читать крайне неудобно.
Сравнение с США будет некорректным - слишком разная у нас история, возможности печатного станка и размер госдолга.
Вечно им что-то мешает, вечно у них какие-то оправдания...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...