Таке підвищення, за словами І.Насалика, дозволить поліпшити стан державних шахт, проте все одно не покриє собівартість їхньої вугільної продукції.
Дивися повний текст Насалик запропонував підвищити ціну на енергетичне вугілля держшахт - ЗМІ.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52
Насалик запропонував підвищити ціну на енергетичне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насалик запропонував підвищити ціну на енергетичне вугілля держшахт - ЗМІ.
Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52
То есть, как я понял, увеличить плату за коммунальные услуги ещё выше.
Вот кто мне скажет - кем насалик прикидывается? Население и так от тарифов стонет.
Лучше снизить "зелёный тариф" на э/энергию от СЭС. Но нет, на это насалик не пойдёт, ибо его свои же и уроют - это новый бизнес у карманычей, доить бабло за счёт "зелёного тарифа" из казны.
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