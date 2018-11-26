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Насалик запропонував підвищити
ціну на енергетичне...

Насалик запропонував підвищити ціну на енергетичне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52

Насалик запропонував підвищити ціну на енергетичне...

Пропонуємо до обговорення:
Таке підвищення, за словами І.Насалика, дозволить поліпшити стан державних шахт, проте все одно не покриє собівартість їхньої вугільної продукції.

Дивися повний текст Насалик запропонував підвищити ціну на енергетичне вугілля держшахт - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:52

То есть, как я понял, увеличить плату за коммунальные услуги ещё выше.
Вот кто мне скажет - кем насалик прикидывается? Население и так от тарифов стонет.
Лучше снизить "зелёный тариф" на э/энергию от СЭС. Но нет, на это насалик не пойдёт, ибо его свои же и уроют - это новый бизнес у карманычей, доить бабло за счёт "зелёного тарифа" из казны.
swan forever
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