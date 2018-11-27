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В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь...
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Причиною аварії став вихід з ладу насоса гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.
Дивися повний текст В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь ракети Falcon
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:59
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