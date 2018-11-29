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В Атлантичний океан через
аварію впав перший ступінь...

В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:59

В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь...

Пропонуємо до обговорення:
Причиною аварії став вихід з ладу насоса гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.

Дивися повний текст В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь ракети Falcon.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 16:59

Маск пообещал "высушить" и "снова запустить" )
Shall
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:55

Не упала, а плавно приводнилась. Хоть отмоется немного, а то опять закопчённую в космос отправят, срамота!
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 23:23

warlamp теперь её только в утиль.
ceba
 
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