Причиною аварії став вихід з ладу насоса гідравлічної системи управління гратчастими стабілізаторами.
Дивися повний текст В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь ракети Falcon.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 16:59
В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь...
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Дивися повний текст В Атлантичний океан через аварію впав перший ступінь ракети Falcon.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:55
Не упала, а плавно приводнилась. Хоть отмоется немного, а то опять закопчённую в космос отправят, срамота!
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