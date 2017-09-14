Спецпредставник США по Україні Курт Волкер висунув перед Росією вимогу звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці, до Різдва або Нового року.
Дивися повний текст Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:05
Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:06
А у них на этот случай есть скрепные почтовые голуби... :mrgreen:
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:56
bicho
То, мабуть, хтось разом з колоніями порахував, хоча з колоніями може бути і більше... Загалом 198 країн та ще 70-75 територій типу колоній, окупованих (ПМР, Абхазія, тощо) та спірних територій
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:57
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
приплыли касатики
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04
Угроза санкций страшна пока она не исполнена.
Когда санкции уже исполнены они не имеют угрожающей силы.
После того как отключат свифт.
Следующей угрозой останется только топить танкеры и взрывать газопроводы.
|