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Банкам Росії загрожує
відключення від SWIFT

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:05

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Пропонуємо до обговорення:
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер висунув перед Росією вимогу звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці, до Різдва або Нового року.

Дивися повний текст Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:06

возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT.
А у них на этот случай есть скрепные почтовые голуби... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:10

а что уже 210 стран?
bicho
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:56

bicho
То, мабуть, хтось разом з колоніями порахував, хоча з колоніями може бути і більше... Загалом 198 країн та ще 70-75 територій типу колоній, окупованих (ПМР, Абхазія, тощо) та спірних територій https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_світу
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:57

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

приплыли касатики
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04

Угроза санкций страшна пока она не исполнена.
Когда санкции уже исполнены они не имеют угрожающей силы.
После того как отключат свифт.
Следующей угрозой останется только топить танкеры и взрывать газопроводы.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:38

  Yura_Gag написав:Угроза санкций страшна пока она не исполнена.
Когда санкции уже исполнены они не имеют угрожающей силы.
После того как отключат свифт.
Следующей угрозой останется только топить танкеры и взрывать газопроводы.


Хотите топить и взрывать? Получите следующие "санкции".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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