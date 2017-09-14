Спецпредставник США по Україні Курт Волкер висунув перед Росією вимогу звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці, до Різдва або Нового року.
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Додано: Чет 06 гру, 2018 17:05
Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT.
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:06
А у них на этот случай есть скрепные почтовые голуби... :mrgreen:
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:56
bicho
То, мабуть, хтось разом з колоніями порахував, хоча з колоніями може бути і більше... Загалом 198 країн та ще 70-75 територій типу колоній, окупованих (ПМР, Абхазія, тощо) та спірних територій
Додано: Чет 06 гру, 2018 17:57
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
приплыли касатики
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04
Угроза санкций страшна пока она не исполнена.
Когда санкции уже исполнены они не имеют угрожающей силы.
После того как отключат свифт.
Следующей угрозой останется только топить танкеры и взрывать газопроводы.
Додано: Чет 06 гру, 2018 18:38
Хотите топить и взрывать? Получите следующие "санкции".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:54
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
А кто такой Волкер. Разве он не сотрудник института покойного Джона Маккейна.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:23
Сделки не принято обсуждать публично.
Если Волкер вынес это на публику, значит ему не нужно освобождение моряков.
А всего лишь моряки это повод чтобы отключить Россию от свифта.
Теперь ему придется действительно отключать россию от свифта, (после публичного ультиматума, русские точно моряков не отпустят до указанного срока), никто Волкера за язык не тянул.
Есть правило "достал пистолет стреляй".
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:25
Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
СВИФТ - это просто удобно. На случай отключения такового русские еще в 2015 запустили внутри страны свою систему расчетов, которая сейчас, например, в Крыму вполне успешно эксплуатируется.
При международных расчетах будет весело - архаичные Телексы, ручные проводки и т.д. Международные компании с филиалами в России и импортеры русских товаров будут очень рады.
Тем не менее, Иран как-то выжил и пыхтит
Да и самому СВИФТу невыгодно терять крупного клиента - сервис небесплатный.
Да и на уровне Волкера об этом говорить, что пукать
Так что все победные вопли хоботов выше такой же пук
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