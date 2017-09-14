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Банкам Росії загрожує
відключення від SWIFT

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:05

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

Пропонуємо до обговорення:
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер висунув перед Росією вимогу звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці, до Різдва або Нового року.

Дивися повний текст Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:06

возможной мерой является отключение российских банков от международной банковской сети SWIFT.
А у них на этот случай есть скрепные почтовые голуби... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:10

а что уже 210 стран?
bicho
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:56

bicho
То, мабуть, хтось разом з колоніями порахував, хоча з колоніями може бути і більше... Загалом 198 країн та ще 70-75 територій типу колоній, окупованих (ПМР, Абхазія, тощо) та спірних територій https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_світу
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:57

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

приплыли касатики
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:04

Угроза санкций страшна пока она не исполнена.
Когда санкции уже исполнены они не имеют угрожающей силы.
После того как отключат свифт.
Следующей угрозой останется только топить танкеры и взрывать газопроводы.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:38

  Yura_Gag написав:Угроза санкций страшна пока она не исполнена.
Когда санкции уже исполнены они не имеют угрожающей силы.
После того как отключат свифт.
Следующей угрозой останется только топить танкеры и взрывать газопроводы.


Хотите топить и взрывать? Получите следующие "санкции".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 08:54

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

А кто такой Волкер. Разве он не сотрудник института покойного Джона Маккейна.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:23

Сделки не принято обсуждать публично.
Если Волкер вынес это на публику, значит ему не нужно освобождение моряков.
А всего лишь моряки это повод чтобы отключить Россию от свифта.
Теперь ему придется действительно отключать россию от свифта, (после публичного ультиматума, русские точно моряков не отпустят до указанного срока), никто Волкера за язык не тянул.

Есть правило "достал пистолет стреляй". :lol:
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:25

Re: Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT

СВИФТ - это просто удобно. На случай отключения такового русские еще в 2015 запустили внутри страны свою систему расчетов, которая сейчас, например, в Крыму вполне успешно эксплуатируется.
При международных расчетах будет весело - архаичные Телексы, ручные проводки и т.д. Международные компании с филиалами в России и импортеры русских товаров будут очень рады.
Тем не менее, Иран как-то выжил и пыхтит
Да и самому СВИФТу невыгодно терять крупного клиента - сервис небесплатный.
Да и на уровне Волкера об этом говорить, что пукать
Так что все победные вопли хоботов выше такой же пук
sequence
 
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