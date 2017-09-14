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Банкам Росії загрожує
відключення від SWIFT

Банкам Росії загрожує відключення від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:23

пук в воздух, пару лет назад уже пускали, решили повторить.
Rainbow
 
Повідомлень: 1964
З нами з: 23.09.12
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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